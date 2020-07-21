Улан-Удэ, , 10:28 — REGNUM В Бурятии перед судом предстанет 35-летняя жительница Улан-Удэ по обвинению в истязании своих несовершеннолетних дочерей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Как отмечается, женщина воспитывает четырёх малолетних детей, при этом нигде не работала и злоупотребляет спиртными напитками. С марта 2019 года, по данным следствия, за мелкие провинности она систематически избивала двух старших дочерей 10 и 11 лет.

«Помимо ударов руками, шнурами от электроприборов по различным частям тела мать применяла другие изощренные приемы, причинявшие детям физические и психические страдания», — отметили в ведомстве.

Тревогу забил учитель, когда девочки пришли в школу с кровоподтеками на лице. Следователи к настоящему моменту завершили расследование уголовного дела. Документы направлены в суд.

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