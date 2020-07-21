Улан-Удэ, 21 июля 2020, 10:28 — REGNUM В Бурятии перед судом предстанет 35-летняя жительница Улан-Удэ по обвинению в истязании своих несовершеннолетних дочерей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.
Как отмечается, женщина воспитывает четырёх малолетних детей, при этом нигде не работала и злоупотребляет спиртными напитками. С марта 2019 года, по данным следствия, за мелкие провинности она систематически избивала двух старших дочерей 10 и 11 лет.
«Помимо ударов руками, шнурами от электроприборов по различным частям тела мать применяла другие изощренные приемы, причинявшие детям физические и психические страдания», — отметили в ведомстве.
Тревогу забил учитель, когда девочки пришли в школу с кровоподтеками на лице. Следователи к настоящему моменту завершили расследование уголовного дела. Документы направлены в суд.
Читайте также:
«Бил, душил»: житель Бурятии изощрённо издевался над малолетней дочерью
В благих целях: жительница Бурятии истязала и морила голодом трёх внучек