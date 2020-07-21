Москва, , 10:25 — REGNUM В Москве задержали двоих подозреваемых в избиении и изнасиловании 16-летней девочки, сообщает 21 июля агентство «Москва» со ссылкой на источник.

По данным СМИ, в полицию обратился молодой человек и рассказал, что изнасиловали его 16-летнюю знакомую. Потерпевшая рассказала, что отдыхала в кафе с 25-летним другом, ей стало плохо. Она проснулась незнакомой квартире, частично без одежды.

Полиция выяснила, что преступление произошло в Колпачном переулке. Оперативники задержали двоих уроженцев Душанбе 25 и 29 лет. По данным источника, подозреваемые избивали девочку и поочерёдно насиловали.

Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.