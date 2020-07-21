Ермаковский район, Красноярский край, , 10:24 — REGNUM Самолёт Cessna C177/L совершил аварийную посадку на автомобильную дорогу в Красноярском крае из-за сбоя в работе двигателя. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 июля в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

Авиаинцидент произошёл днём 20 июля. Предварительно установлено, что воздушное судно с пилотом и лётчиком-наблюдателем на борту при осуществлении мониторинга пожарной обстановки в Ермаковском районе края совершило аварийную посадку на автомобильную дорогу около деревни Семенниково. Причиной аварийной посадки стал сбой в работе двигателя. Посадка произведена успешно, никто не пострадал.

Как уточнили в ведомстве, на место происшествие выехала следственная группа. Проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии продолжаются поиски пропавшего самолёта Ан-2, на борту которого находились шесть человек.

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