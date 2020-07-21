Донецк, , 10:27 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики пять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 32 единицы боеприпасов. Об этом сообщили 21 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на горловском и донецком направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности 11 мин калибра 120 мм, четыре мины калибра 82 мм, применили гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие, отметили в представительстве.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты 6/7, Широкая Балка), Васильевка, Донецк (посёлок шахты «Октябрьская»)», — сказано в сообщении.

В СЦКК рассказали, что под огнём украинских силовиков оказалась территория Васильевской насосной станции, персонал которой был вынужден перейти в укрытие. В посёлке шахты 6/7 повреждения получил фасад жилого дома, разрушена кровля. Обошлось без жертв.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские власти могут прекратить гражданскую войну в своей стране, если выполнят свои обязательства в рамках Минских соглашений.

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