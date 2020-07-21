Дмиона, , 10:25 — REGNUM Четырехлетний мальчик в израильском городе Димона провел несколько часов в запертой машине. Скорая, которую вызвали прохожие, доставила ребёнка в больницу, где он скончался, сообщает 21 июля Times of Israel.

По данным журналистов, семья в тот день вернулась с прогулки, мать и старшие сёстры ушли домой, а младший ребёнок заснул в салоне. Только спустя несколько часов семья заметила, что ребёнок не с ними. Температура на улице была порядка 34 градусов Цельсия, в машине при таких условиях очень быстро становится значительно жарче, чем снаружи, и ребёнок умирает от теплового удара.

Подобные случаи нередки летом, только в Израиле за последние 10 лет их зафиксировано 880 (в среднем 88 случаев в год). 21 июля в израильском городе Рахат скорая была вызвала к двухлетнему ребенку, которого случайно забыли в машине. Он был госпитализирован с симптомами теплового удара в состоянии средней тяжести, однако его удалось спасти.