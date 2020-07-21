Джакарта, , 10:16 — REGNUM Число погибших в результате наводнения и оползней в городе Соронг в провинции Западное Папуа увеличилось до пяти человек, еще четверо человек получили ранения, сообщает Detik.

Наводнение вызвано высокой интенсивностью осадков, что привело к выходу реки из берегов, что привело к подтоплению жилых домов.

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии призывает правительство города Соронг немедленно учредить пост по управлению чрезвычайными ситуациями в случае стихийных бедствий.

Как сообщало ИА REGNUM, общее количество жертв паводков и оползней в индонезийской провинции Южный Сулавеси увеличилось до 36 человек.

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