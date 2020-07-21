Приозерск, Ленинградская область, , 10:18 — REGNUM В Ленинградской области 17-летний подросток случайно застрелил своего 59-летнего дедушку, который обучал его азам стрельбы из пневматики. Возбуждено уголовное дело. Об этом 21 июля сообщили в пресс-службе СК по Ленинградской области

Несчастный случай произошел 20 июля 2020 года в палаточном лагере на берегу Суходольского озера вблизи поселка Портовое Приозерского района. 59-летний мужчина обучал внука стрельбе из принадлежащего ему пневматического ружья, рассказывая об оружии. Во время стрельбы по мишени внук по неосторожности произвел выстрел в сторону дедушки, в результате чего мужчина получил ранение, от которого скончался в присутствии прибывшей бригады скорой помощи.

«Следственным отделом по городу Приозерск следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области в отношении 17-летнего юноши возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», — уточнили в ведомстве.

В настоящий момент проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления.