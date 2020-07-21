Горно-Алтайск, , 10:14 — REGNUM Правоохранители в Республике Алтай фиксируют настоящий бум интернет-мошенничества. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, число жертв телефонных аферистов выросло более чем в два раза по сравнению с прошлым годом.

«Пугающий вал телефонного обмана, заставляет полицейских работать не покладая рук, однако без помощи граждан, без их сознательности и бдительности, проблему явно не удастся сдвинуть с мёртвой точки. Причём граждане практически добровольно переводят денежные средства на счета любителей лёгкой наживы», — отметили в ведомстве.

Излюбленным приёмом аферистов остаётся «звонок от сотрудника банка». Только за минувшую неделю жители «отдали» им более полумиллиона рублей. Так, жертвой стала 41-летняя жительница Усть-Коксинского района, у которой неизвестные обманом выведали банковские реквизиты и похитили 233 тыс. рублей.

И вновь мошенник использовал схему «звонок от сотрудника банка», которая в последнее время приобрела большую популярность у аферистов. Только за прошлую неделю, аналогичным образом злоумышленники «развели» 12 жителей республики. На общую сумму более 500 тысяч рублей.

В связи с этим сотрудники полиции призывают ни в коем случае не сообщать неизвестным банковские реквизиты, коды и пароли.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала года в регионе зарегистрировано 334 факта хищения денег телефонными мошенниками, что на треть больше, чем за первые шесть месяцев 2019 года. Всего им удалось похитить у жителей более 14 млн рублей.

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