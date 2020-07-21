Пенза, , 10:18 — REGNUM В Пензе в озере «Верхний пруд» около больницы имени Г. А. Захарьина утонул 23-летний мужчина. В понедельник, 20 июля в 18:30 его тело извлекли из водоема сотрудники регионального МЧС и передали для установления личности в полицию.

В МВД сообщили, что погибшим оказался 23-летний местный житель. Обстоятельства его гибели и причины смерти установят в ходе экспертизы и организованной проверки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, житель Пензенской области 17 июля 2020 года утонул на Волге, приехав на отдых с семьей в Марксовский район Саратовской области.

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