Ханты-Мансийск, , 09:52 — REGNUM В Югре резко сократилась площадь лесных пожаров. На утро 21 июля площадь действующих пожаров составила 18,5 гектаров, сообщается в сводке ГУ МЧС России по ХМАО.

Грозы стали причиной действующих пожаров в Кондинском районе: в Карымском лесничестве огнём охвачено 5 га; Леушинском лесничестве — 6 га; Учинском — 5 га. В Советском районе действует пожар на 2,5 га в Арантурском лесничестве.

Напомним, днём ранее, 20 июля, утром действовали 19 лесных пожаров площадью 14 254,60 га.

За прошедшие сутки для локализации и тушения природных возгораний в Югре совершили 58 сливов воды общим объемом 647 тонн, обработано более 5 километров кромки действующих пожаров.

Всего с начала пожароопасного сезона в ХМАО зарегистрировано 255 лесных пожаров общей площадью 30 954,14 га.

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