Петропавловск-Камчатский, , 09:31 — REGNUM В Камчатском крае комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение прекратить активные поиски пропавшего экипажа плашкоута, который перевернулся в акватории Авачинского залива в ночь с 13 на 14 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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На протяжении всего времени с момента поступления информации о кораблекрушении велись активные поиски пропавших четырёх мужчин. Спасателями было обследовано более 2,8 тыс. км акватории Авачинского залива. К поискам были привлечены 218 человек и 60 единиц техники, также был задействован вертолёт «Витязь-Аэро». Удалось обнаружить остатки плашкоута, документы и личные вещи экипажа.

На протяжении длительного времени активные поиски не дают результатов. Теперь поиск пропавшего экипажа будут осуществлять попутные морские суда.

Как сообщало ИА REGNUM, семьи пропавших после кораблекрушения моряков не теряют надежды найти своих близких. На борту катера в момент кораблекрушения находились четыре человека. С помощью дрона спасателям удалось обнаружить сам перевернувшийся катер, а позже документы и личные вещи экипажа.