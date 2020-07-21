Хараре, , 09:31 — REGNUM Полиция Зимбабве арестовала журналиста, который вел расследование о предполагаемой коррупции в сфере закупки медицинских принадлежностей для борьбы с пандемией. Об этом передает кенийская газета Daily Nation.

Адвокаты Хоупвелла Чин'оно заявили, что 20 июля он был «похищен» восемью агентами государственной безопасности, которые не предъявили ордер на обыск.

Один из адвокатов Беатрис Мтетва сказала, что она отправилась в резиденцию господина Чин'оно после того, как получила «сигнал SOS о том, что его дом окружен агентами государственной безопасности». Мтетва описала арест как «похищение».

В Комитете по защите журналистов призвали немедленно освободить Чин'оно, заявив, что он был «похищен из своего дома полицией».

»Власти должны прекратить преследовать Хоупвелла Чин'оно и сосредоточиться на настоящих преступниках. Делайте правильные вещи и освободите его немедленно», — сообщалось в заявлении комитета в Твиттере.

Адвокаты Зимбабве по правам человека также заявили, что им было отказано в доступе к журналисту, который содержится вместе с лидером оппозиции Джейкобом Нгаривхуме.

Нгаривхуме является одним из организаторов массовых протестов, запланированных на 31 июля против предполагаемой коррупции в высших эшелонах власти. Правительство президента Эммерсона Мнангагвы запретило проведение акции протеста, заявив, что демонстрации могут спровоцировать распространение коронавируса.

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