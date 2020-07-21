Париж, , 09:10 — REGNUM Во Франции рассказали подробности серьезного дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в департаменте Дром на юго-востоке страны, передает BFM TV.

Все пострадавшие принадлежат к одной семье из пригорода Лиона. Это пара с четырьмя детьми, родственница мужа и двое ее детей.

Пятеро детей в возрасте от 3 до 14 лет погибли в результате аварии. Остальные четыре пассажира, получившие тяжелые ранения, доставлены в больницу.

Согласно полученной информации, водитель минивэна, рассчитанного на семь человек, потерял управление.

«Этот автомобиль во время движения начал испускать дым и загорелся. Тогда, очевидно, водитель, который является главой семейства, теряет управление. Мы пытаемся понять, чем было вызвано возгорание», — уточнил прокурор города Валанс Алекс Перрина, отправившийся на место происшествия.

В частности, упоминается неисправность системы торможения, а также тот факт, что автомобиль был перегружен.

Было начато расследование, чтобы установить точные причины ДТП в департаменте Дрон.

«Тысячами мы считаем смертельные случаи на дорогах, особенно летом, поэтому мы должны побуждать французов быть осторожными, особенно когда они едут с детьми», — заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманин, прибывший на место ДТП.

«Дети погибли в результате ужасного дорожного происшествия в Дроме. Я разделяю огромную боль родственников пострадавших», — написал в Twitter президент Франции Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП на автомагистрали A7 во французском департаменте Дром произошло 20 июля 2020 года в 18:55 по местному времени.

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