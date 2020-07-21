Нуринск, , 08:56 — REGNUM В Забайкалье предъявлено обвинение в присвоении бюджетных средств теперь уже бывшему главному бухгалтеру администрации сельского поселения «Нуринск» муниципального района «Могойтуйский район». Подробности сегодня, 21 июля, сообщает официальный сайт региональной прокуратуры.

По версии следствия, в период с января по декабрь 2016 года, а затем с января по декабрь 2018 года, женщина, будучи материально-ответственным лицом, систематически присваивала вверенные ей бюджетные средства. Ущерб от её действий оценили на сумму более 280 тыс. рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в соседней Иркутской области теперь уже бывшая глава Новотельбинского муниципального образования Куйтунского района признана виновной в том, что перед уходом с должности незаконно присвоила единовременное пособие в связи с достижением пенсионного возраста в размере трехмесячной оплаты труда.

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