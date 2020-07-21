Луганск, 21 июля 2020, 08:59 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования дважды открывали огонь по территории ЛНР, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко 21 июля в Telegram-канале.
По его словам, боевики ВСУ выпустили девять снарядов из пушки калибра 122 мм в направлении населённого пункта Санжаровка. Посёлок Донецкий они обстреляли из гранатомётов АГС и крупнокалиберных пулемётов, рассказал представитель Народной милиции.
Огонь вёлся с украинских позиций в районе населённых пунктов Мироновский и Крымское, добавил Марочко.
Данных о жертвах и разрушениях не поступало.
Как сообщал представитель Народной милиции ЛНР, сутками ранее также было зафиксировано два обстрела. Под огнём украинских силовиков оказались населённые пункты Калиновка и Логвиново.
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