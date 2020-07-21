Пограничный район, Приморский край, , 08:58 — REGNUM В селе Приморья задержали пенсионера, который выстрелил из ружья в соседку по приусадебному участку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого МВД.

Читайте также: В Петербурге мужчина в ходе ссоры выстрелил в знакомого

В селе Жариково Пограничного района 63-летний мужчина, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, достал из сейфа ружьё и произвёл несколько выстрелов в направлении участка соседей. В результате огнестрельное ранение получила соседка 45 лет, её госпитализировали с огнестрельным ранением головы.

Полицейские выяснили, что охотничье ружьё зарегистрировано в установленном порядке, а между соседями давно сложились неприязненные отношения в связи с территориальным спором. Однако, со слов очевидцев, накануне между участниками инцидента конфликта не возникало.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также степень тяжести вреда, причинённого здоровью потерпевшей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в спальном районе Санкт-Петербурга во время конфликта на улице один мужчина выстрелил в оппонента, после чего скрылся с места происшествия.