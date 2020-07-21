Улан-Удэ, , 08:51 — REGNUM Поиски пропавшего самолёта Ан-2, на борту которого находились шесть человек, возобновлены в Бурятии утром 21 июля. Об этом сообщает Пятый канал.

Поисковую операцию в лесной и горной местности продолжают три воздушных судна: самолёты Ан-26 и Ан-2 и вертолет Ми-8. Ранее была обследована площадь около 2 тыс. квадратных километров, однако поиски результатов не дали.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Ан-2 авиакомпании «Феникс» ищут в Окинском и Тункинском районах Бурятии и на территории Черемховского района Иркутской области. Связь с ним пропала 19 июля. Предположительно, самолёт совершал облёт лесов, чтобы определить зону обработки от тутового шелкопряда.

Читайте также: Пропавший Ан-2 ищут на территории Бурятии и Приангарья

А также: Спасатели обследовали 2000 кв. км в поисках пропавшего Ан-2 в Бурятии