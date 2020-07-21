с. Дульдурга, , 08:43 — REGNUM Прокуратура Дульдургинского района Забайкальского края по итогам проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции оштрафовала на 20 тыс рублей директора одной из частных охранных организаций.

Как пояснила заместитель прокурора Дульдургинского района Светлана Нимаева, дело в том, что на должность охранника приняли бывшего чиновника — главного государственного инспектора отдела государственного технического надзора. При этом сообщение о заключении трудового договора по последнему месту работы чиновника в установленный антикоррупционным законодательством 10-дневный срок направлено не было.

Также известно, что на момент прокурорской проверки бывший государственный гражданский служащий уже был уволен из охранной организации.