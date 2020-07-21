Екатеринбург, , 08:42 — REGNUM Ситуация в Нижних Сергах находится на особом контроле губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом сообщает региональный Департамент информполитики.

По уточненным данным на утро 21 июля было затоплено 63 дома, три — разрушены, ремонтно-восстановительных работ требуют 4 моста. Пострадавших нет. Всего были эвакуировано около 200 человек, в пункт временного размещения направлены девять жителей, остальные уехали к родственникам.

На место еще накануне вечером вместе с группировкой ГУ МЧС по Свердловской области выехала оперативная группа во главе с начальником территориального центра мониторинга и реагирования на ЧС. Включены в работу сотрудники министерства общественной безопасности, на связи со штабом областное МинЖКХ. Муниципальным штабом было принято решение об объявлении режима ЧС, что позволяет оказать муниципалитету помощь. Сейчас специалисты ведут подворовый обход — выясняют ущерб, уточняют, в чём нуждаются люди. Сил и средств на месте хватает. Выполнение противоэпидемических мероприятий ведут органы Роспотребнадзора.

В настоящее время ситуация стабилизируется — вода отходит. Как сообщало ИА REGNUM, дома подтопило 20 июля после сильного ливня.

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