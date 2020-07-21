Дальнегорск, Приморский край, 21 июля 2020, 08:29 — REGNUM В Дальнегорске Приморского края в водохранилище утонул семилетний ребёнок, сообщили корреспондент ИА REGNUM в пресс-службе МВД региона.
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Трагедия случилась 18 июля на водохранилище микрорайона «Горького». После сообщения в полицию, на место происшествия прибыли оперативники и спасатели.
В ходе следствия выяснилось, что молодая женщина с двумя детьми приехала в Дальнегорск из Владивостока к родственникам.
В субботу семья выехала к водоёму. Мальчик семи лет с сестрой пошли купаться, мать была на берегу в 5 метрах от них. При этом дети находились вне поля видимости взрослых, так как обзор закрывали кусты.
«Через некоторое время девочка сказала, что брат скрылся под водой. В результате поисковых работ было найдено и извлечено из воды тело утонувшего ребёнка», — сказали в МВД.
По сообщениям в соцсетях, тело ребёнка нашли только на следующий день.
Как сообщало ИА REGNUM, в озере Хабаровска утонула девочка семи лет.