Саратов, , 08:28 — REGNUM В Саратове 20 июля текущего года обнаружен труп 35-летнего мужчины с огнестрельным ранением. По признакам преступления в СКР по Саратовской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), сообщает пресс-служба ведомства.

Около 21 часа 20 июля 2020 года по 2-му Прессовому проезду неподалеку от дома №23 обнаружено тело погибшего. По подозрению в совершении преступления задержали 69-летнего местного жителя. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратове вынесли приговор 44-летнему ранее судимому местному жителю. Мужчина обвиняется в убийстве двух лиц и краже имущества.

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