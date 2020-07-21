Париж, , 08:00 — REGNUM Пятеро детей погибли в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) на автомагистрали A7 во французском департаменте Дром на юго-востоке страны, и еще четверо, трое взрослых и ребенок, находившиеся в одной машине, получили ранения, сообщает Le Figaro.

Известно, что все пострадавшие являются членами одной семьи.

Министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманин и министр транспорта Жан-Батист Джеббари, как ожидается, прибудут на место происшествия.

«Сильные эмоции после ужасной аварии на А7 в Дроме. Мои первые мысли о семьях погибших и раненых. Спасибо мобилизованным силам помощи», — написал министр внутренних дел Франции в Twitter.

«Я думаю о семье и родственниках погибших. Я приветствую мобилизацию служб безопасности, спасательных служб и государственных агентов», — отреагировал премьер-министр Франции Жан Кастекс в Twitter.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие на автомагистрали A7 произошло 20 июля 2020 года в 18:55 по местному времени. Автомобиль типа минивэн съехал с трассы, перевернулся и загорелся.