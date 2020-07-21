Ухань, Китай, , 07:55 — REGNUM Сход оползня заблокировал реку в провинции Хубэй центральной части Китая, сформировав запруду, угрожающую безопасности, сообщает 21 июля агентство Синьхуа.

Инцидент произошел близ города Эньши Эньши-Туцзян-Мяосского автономного округа провинции Хубэй на реке Цинцзян, являющейся притоком реки Янцзы. Находящиеся близ запруды деревни и поселки находятся в зоне повышенного риска.

По данным местных властей, в настоящее время паводковые воды готовятся прорвать образовавшуюся природную плотину, состоящую из грунта, спровоцировав серьезное наводнение. Власти эвакуируют местных жителей.