Красноярск, , 07:52 — REGNUM За пять месяцев 2020 года в Красноярске зарегистрировано 88 происшествий с участием несовершеннолетних. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, 17 инцидентов были связаны с падением из окон многоэтажных домов — погибли восемь детей.

В столице Красноярского края количество случаев детского травматизма выросло на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Более чем половина пострадавших в таких ЧП — дети младше четырёх лет.

В мэрии подчеркнули, что в городе усилили профилактику детского травматизма. Родителей просят не оставлять детей без присмотра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алеметьевске (Татария) возбуждено уголовное дело после падения из окна девятого этажа трёхлетнего мальчика. Ребёнок погиб.

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