Ханой, , 07:46 — REGNUM Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в провинции Биньтхуан на юго-востоке Вьетнама, сообщает Вьетнамское новостное агентство (VNA).

Сообщается, что авария произошло в ночь на 21 июля. По предварительным данным, произошло лобовое столкновение пассажирского автобуса с грузовым автомобилем. В результате ДТП шесть человек погибли на месте происшествия, еще двое скончались в больнице. Всех пострадавших в аварии госпитализировали. В полиции не исключают, что автобус ехал по встречной полосе, что и привело к столкновению.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля маршрутный автобус перевернулся в результате столкновения с автомобилем в Чите. В результате аварии пострадали 11 человек, среди них двое — дети.