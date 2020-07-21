Березники, Пермский край, , 07:40 — REGNUM В Березниках Пермского края в пойме реки Толыч, которая впадает в Каму, 19 июля выявлено загрязнение нефтепродуктами, сообщает Properm.ru.

Содержание взятых в реке проб речной воды относится к экстремально высоким загрязнениям. ПДК нефтепродуктов в водоеме оказалось превышено примерно в 520 раз.

Напомним, ранее в центре скандала оказался факт загрязнения Камы в районе Березников. Из-за загрязненной речной воды завод «Азот» (филиал компании «Уралхим») был вынужден приостановить свою работу. В результате анализа проб воды выявлено превышение ПДК хлорид-ионов. По факту загрязнения реки возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье по факту загрязнения Камы возбуждено уголовное дело