Благовещенск, , 07:24 — REGNUM В Амурской области оперуполномоченный уголовного розыска Тындинского линейного отдела МВД России на транспорте старший лейтенант полиции Максим Михалёв спас тонущую в реке одиннадцатилетнюю девочку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

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Лейтенант полиции, будучи в отпуске, отдыхал с семьёй на берегу реки Тында. Максим увидел как течением реки уносило ребёнка в бессознательном состоянии. Он не раздумывая кинулся спасать девочку, ему на помощь подоспели ещё два молодых человека.

Одиннадцатилетнюю девочку вытащили из воды и оказали ей первую помощь. Супруга полицейского вызвала скорую помощь, которая экстренно госпитализировала ребёнка.

«Благодаря четким и уверенным действиям сотрудника транспортной полиции жизнь ребёнка удалось спасти. В настоящее время жизни и здоровью 11-летней девочки ничего не угрожает, она уже находится дома», — отметили в ведомстве.

В ходе проверки удалось выяснить, что ребёнок самостоятельно пришёл на речку, без сопровождения взрослых. Девочка прыгнула с моста и потеряла сознание.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае следователи возбудили уголовное делу по факту обнаружения в озере тела ребёнка.