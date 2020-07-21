Красноярск, , 07:24 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали четыре лесных пожара на общей площади 300 га — в Богучанском, Енисейском и Кежемском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили иа 21 июля в краевом минлесхозе.

В тушении принимали участие 230 человек, одна единиц техники, 19 воздушных судов. По предварительным данным, пожары возникли из-за гроз.

На утро 21 июля в крае действует один лесной пожар на площади 1 га в Богучанском районе. Его планируют ликвидировать в течение суток.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе из-за лесных пожаров действует режим ЧС в лесах.

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