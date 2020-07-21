Якутск, , 07:08 — REGNUM В Якутии тушат 21 июля 26 лесных пожаров, 8 из них удалось локализовать, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Огнём пройдено 1 037,00 га. За сутки ликвидировано 10 возгораний в Якутске, в Усть-Майском, Амгинском, Вилюйском, Горном, Усть-Алданском, Чурапчинском районах. В зоне контроля ликвидировано 38 пожаров.

На тушении пожаров задействовано 662 человека, 26 единиц техники.

В зоне контроля — 112 термоточек на общей площади 329 744 га. Угроз от лесных пожаров населённым пунктам и объектам экономики нет.

По данным Авиалесоохраны в Якутии действуют 138 природных пожаров на общей площади 330 781,9 гектар. При этом площадь активного горения составляет 496,17 гектар. За сутки возникло 34 пожара и 48 ликвидировано.

Как сообщало ИА REGNUM, Генпрокуратура РФ с учётом сложной обстановки с лесными пожарами поручила региональным прокурорам усилить надзор за исполнением законов в сфере пожаротушения.