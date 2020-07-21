Благовещенск, , 06:54 — REGNUM В Амурской области из-за пожара в детском саду Благовещенска из здания были эвакуированы 60 детей. Как выяснилось, загорелся духовой шкаф, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Потушить возгорание пожарным подразделениям в дошкольном учреждении удалось за четыре минуты.

До прибытия пожарных персонал детского сада оперативно эвакуировал 60 детей.

По факту возгорания проверку начала прокуратура Благовещенска.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в детском саду произошло задымление. Сотрудники дошкольного учреждения эвакуировали 141 ребёнка.