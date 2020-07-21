Первомайский район, , 06:48 — REGNUM В Первомайском районе Оренбургской области вечером 20 июля объявили режим ЧС. Причиной стал крупный природный пожар, сообщает ГУ МЧС по региону.

В десяти километрах от населенного пункта Ленинский горит сухая трава и лесной массив на площади 150 гектаров. Бороться с огнем пожарным помогает военная авиация. Самолет Минобороны совершил один сброс воды.

В настоящее время пожар локализован. Угроза распространения пожара на населенные пункты отсутствует.

«На территории Оренбургской области установилась сухая, жаркая погода, в связи с чем возросло количество природных пожаров», — отметили в ГУ МЧС по региону. Пожароопасная погода, по прогнозу синоптиков, продлится до 22 июля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Первомайском районе Оренбуржья произошёл крупный природный пожар