Первомайский район, 21 июля 2020, 06:45 — REGNUM В Первомайском районе Оренбургской области идет борьба с крупным природным пожаром. Горение сухой травы и лесного массива происходит на площади 150 гектаров, сообщает ГУ МЧС по региону.
Возгорание возникло вечером 20 июля. Пожар локализован ночью 21 июля.
К тушению огня привлекли авиацию Минобороны РФ. ИЛ-76 совершил один сброс воды. На месте работают 84 человека и 36 единиц техники.
Напомним, ранее крупный пожар площадью более 400 гектаров в Ташлинском районе стал причиной введения режима ЧС.
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