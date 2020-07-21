Первомайский район, , 06:45 — REGNUM В Первомайском районе Оренбургской области идет борьба с крупным природным пожаром. Горение сухой травы и лесного массива происходит на площади 150 гектаров, сообщает ГУ МЧС по региону.

Возгорание возникло вечером 20 июля. Пожар локализован ночью 21 июля.

К тушению огня привлекли авиацию Минобороны РФ. ИЛ-76 совершил один сброс воды. На месте работают 84 человека и 36 единиц техники.

Напомним, ранее крупный пожар площадью более 400 гектаров в Ташлинском районе стал причиной введения режима ЧС.

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