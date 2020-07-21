Иркутск, , 06:23 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 21 июля, оперативный региональный штаб, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 11 976 человек, причём 170 добавились только за последние сутки.

Не обошлось без новых смертей: скончались три пациента с COVID-19. Ешь одна смерть носителя SARS-CoV-2, как утверждают медики, не была напрямую связана с коронавирусом. Общее число погибших с коронавирусом составляет уже 167 человек.

В инфекционных отделениях стационаров лечатся 1108 пациентов с SARS-CoV-2, из них 90 человек болеют тяжело. Выздоровели 7846 человека.

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