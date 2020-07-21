Горно-Алтайск, , 06:15 — REGNUM Алтайские спасатели и специалисты медицины катастроф эвакуировали с перевала Москвич в районе Северо-Чуйского хребта травмированную туристку. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Алтай.

Группа туристов из Новосибирска спускалась с перевала, когда на девушку сошёл камень и придавил её ногу. В результате чего она получила открытый перелом ноги, возникла кровопотеря. Как отмечается, группа была зарегистрирована в МЧС, застрахована, а также имела спутниковый телефон.

«Именно благодаря тому, что альпинисты заранее позаботились о своей безопасности, им удалось связаться со спасателями прямо с места происшествия, а спасателям быстро найти группу и эвакуировать пострадавшую», — отметили в управлении.

Для эвакуации пострадавшей был привлечён вертолёт. В ведомстве добавили, что расходы по спасению будут компенсированы региональному бюджету страховой компанией.

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