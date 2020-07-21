Багдад, , 06:03 — REGNUM Гражданка Германии была похищена неизвестными боевиками в иракской столице Багдаде, сообщает агентство DPA.

Сообщается, что неизвестные похитили немецкого арт-директора Хеллу Мевис на улице Абу-Навас в столице Ирака. По данным источников агентства, Мевис вышла из своего дома и не вернулась. В настоящее время ее разыскивают иракские спецслужбы.

Отмечается, что женщина жила в Ираке на протяжении нескольких лет. Она создала организацию «Баит Таркиб», которая занимается продвижением молодых художников из Ирака.