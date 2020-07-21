Биробиджан, , 06:02 — REGNUM В Еврейской АО Биробиджанский районный суд оштрафовал мужчину, который принимал участие в несанкционированной акции протеста в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

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37-летнему жители Биробиджана предъявлено обвинение в организации публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении. Сам мужчина свою вину не признал и настаивал на том, что лишь участвовал в митинге.

Суд признал мужчину виновным и назначил штраф в сумме 20 тыс. рублей.

В отношении этого жителя Биробиджана в суде рассматривается ещё одно дело об административном правонарушении — по факту неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. Оно будет рассмотрено позже.

Как сообщало ИА REGNUM, в Биробиджане в субботу, 18 июля, состоялась несанкционированная акция протеста в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.