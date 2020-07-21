Баргузинский район, Бурятия, , 06:00 — REGNUM В Баргузинском районе Бурятии снят режим ЧС в связи с локализацией пожара в Забайкальском национальном парке и стабилизацией лесопожарной обстановки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, он действовал с 6 июля.

Огонь в нацпарке уничтожил более 2,3 тыс. га леса. В настоящее время ведутся работы по дотушиванию пожара, а также прокладываются минерализованные полосы.

«Ежедневно на пожаре работает вертолёт «МИ-8». Ситуация под контролем, люди работают. По погоде — сегодня прохладно, очень сильный ветер каждый день», — отметил директор дирекции «Заповедное Подлеморье» Михаил Овдин.

За сутки пожарные и сотрудники лесной охраны также потушили два и локализовали ещё два грозовых пожара. Общая площадь, пройденная огнём, составила около 0,8 га.

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