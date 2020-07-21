Нижние Серги, Свердловская область, , 05:53 — REGNUM В Нижних Сергах Свердловской области в результате наводнения ввели режим ЧС. ОЛб этом сообщает региональное управление МЧС.

В ликвидации пол=следствий стихии задействованы 255 человек, а также 52 единицы техники и 19 плавательных средств. Спасательные работы возглавляет лично глава областного управления МЧС России Виктор Теряев.

Как сообщало ИА REGNUM, в зоне подтопления оказались около 200 домов и ряд административных зданий. Причиной потопа стал ливень, из-за которого реки вышли из берегов.

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