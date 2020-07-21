Хабаровск, , 05:34 — REGNUM Накануне прилёта в Хабаровск нового врио губернатора Михаила Дегтярёва поступило сообщение о заложенной в аэропорту бомбе, передаёт корреспонденту ИА REGNUM.

Утром 21 июля неизвестный сообщил о минировании здания аэропорта.

Всех эвакуировали, оперативные службы приступили к обнаружению взрывного устройства.

«На настоящий момент взрывное устройство не найдено», — сказали в пресс-службе аэропорта Хабаровска.

Все вернулись в задние — несколько рейсов было задержано.

Как стало известно, в 11:30 по местному времени в Хабаровск должен прилететь рейс из Москвы, на котором вылетел Михаил Дегтярёв .

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля президент РФ Владимир Путин отстранил от должности подследственного губернатора Сергея Фургала в связи с утратой доверия, и назначил врио главы региона Дегтярёва — однопартийца Фургала.