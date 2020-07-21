Улан-Удэ, , 05:30 — REGNUM Число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в Бурятии достигло 38. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в улан-удэнском стационаре накануне скончался мужчина 86 лет с хронической ишемией головного мозга.

Кроме того, на фоне COVID-19 в тяжёлой форме пациент страдал гипертонической болезнью, рецидивирующей тромбоэмболией лёгочной артерии на фоне тромбоза вен обеих нижних конечностей.

Тем временем, за сутки выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев, таким образом, достигло 3767. Из них 2941 к настоящему времени выписаны из больниц. В стационарах остаются 357 пациентов, из них 14 тяжёлых больных находятся в реанимации.

«В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 974 койки, занято — 363, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 357, свободно 611 коек. Занятость коечного фонда больными 37,2%», — добавили в оперштабе.

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