Якутск, , 05:11 — REGNUM Генпрокуратура РФ с учётом сложной обстановки с лесными пожарами поручила региональным прокурорам усилить надзор за исполнением законов в сфере пожаротушения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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Пожары в лесах, в том числе в Арктической зоне, находятся в зоне повышенного внимания прокуратуры.

«Прокурорам Якутии, Камчатки, Колымы, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Чукотки и Амурскому бассейновому природоохранному прокурору поручено принять дополнительный комплекс мер для обеспечения по своевременному тушению природных пожаров, недопущению перехода огня на объекты экономики и населённые пункты, а также предупреждению новых возгораний», — пояснили в Генпрокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, на регионы Дальнего Востока приходится более 80% всех лесных пожаров, наиболее сложная ситуация в трёх субъектах РФ. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе заседания правительства РФ.

Наиболее острая ситуация в Якутии, Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе, там режим ЧС регионального уровня введён на всей территории регионов.