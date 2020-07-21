Хабаровск, , 05:07 — REGNUM В Хабаровском крае следователи возбудили уголовное делу по факту обнаружения в озере тела ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ региона.

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Рядом с селом Благодатное в Хабаровском крае в озере обнаружено тело утонувшей семилетней девочки.

Установлено, что 19 июля ребёнок находился без взрослых в воде — следователям предстоит разобраться в происшедшей трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области за 18 и 19 июля три ребёнка пострадали во время разных ЧП. Один погиб.