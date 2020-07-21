Нижние Серги, Свердловская область, , 03:15 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Нижние Серги Свердловской области после того, как на населенный пункт обрушился паводок, 21 июля сообщает пресс-служба МЧС РФ по региону.

Для ликвидации последствий стихии привлечено 255 человек, 52 единицы техники, а также 19 плавсредств.

Отмечается, что по предварительной информации в зоне подтопления оказались примерно 200 жилых домов и ряд административных зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля после сильных дождей в городе Нижние Серги Свердловской области подтопило частные жилые дома на улице Жукова. Из берегов вышли реки Серебрянка и Сторожевая.

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