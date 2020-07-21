Брюссель, , 02:57 — REGNUM В Бельгии суд Антверпена устанавливает причины смерти 29-летнего мужчины алжирского происхождения, умершего в больнице после задержания полицией. Об этом 20 июля сообщает телеканал RTBF.

По заявлению городской полиции, в ходе инцидента, произошедшего 19 июля, полицейские задержала мужчину алжирского происхождения в кафе вблизи центрального вокзала. Утверждается, что тот «нападал на людей, бросал мебель, после чего упал на землю». По свидетельству очевидцев, на которых ссылается представитель полиции, задержанный мужчина мог находится под воздействием наркотических веществ.

В заявлении утверждается, что «пострадавший умер не на улице, а был доставлен в больницу в критическом состоянии», где он и скончался в ночь на 20 июля.