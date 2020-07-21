Благовещенск, , 02:24 — REGNUM

В Амурской области задержаны 11 наиболее активных участников массовых беспорядков на стройке газоперерабатывающего завода в Свободном. В отношении двух из них судом уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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В ходе проверки удалось установить, что заработная плата выплачивалась сотрудникам подрядной организации вовремя. Конфликт между работодателем и мигрантами из Узбекистана возник из-за возмещения расходов по оплате патентов на трудовую деятельность.

В ходе беспорядков строители-мигранты погромили офисные помещения, магазин и салон сотовой связи.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, Генеральный консул посольства Узбекистана в РФ выехал в Амурскую область для того, чтобы разобраться в конфликте с участием рабочих, прибывших из Узбекистана, и защитить права соотечественников на стройке Амурского газоперерабатывающего завода.

Массовые беспорядки, которые устроили работники подрядной компании «Ренейссанс Хэви Индастриз», не повлияли на процесс строительства Амурского газоперерабатывающего завода.