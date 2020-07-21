Норрчёпинг, , 08:03 — REGNUM В Швеции 39-летнего мигранта из Сомали приговорили к 11 годам тюремного заключения. Мужчина был признан виновным в совершении изнасилования девятилетней девочки при отягчающих обстоятельствах. Тяжкое преступление было совершено в Норрчёпинге, расположенном в 170 километрах к югу от Стокгольма. Об этом 20 июля сообщила газета Fria Tider.

Подробное описание чудовищного преступления в отношении ребенка опубликовано журналистами издания. 15 апреля пострадавшая девочка возвращалась из школы после того, как повредила палец. По дороге домой ей встретился 39-летней сомалиец Ахмет, который силой потащил ребенка в лес под угрозой применения ножа. После свершившего изнасилования осужденный попытался запугать ребенка.

«Перед тем как оставить ребенка, он (прим.: осужденный) сказал, что если девочка скажет что-либо полиции или своим родителям, то он убьет всю ее семью. Когда он произнес это, он замахнулся ножом», — сообщается в заключении суда.

По информации Nyheter Idag, приговоренный к 11 годам тюрьмы сомалиец получил шведское гражданство в 2014 году. Таким образом, он не подлежит высылке. Ранее, как сообщают журналисты, мужчина уже обвинялся в педофилии в отношении 12-летней девочки.