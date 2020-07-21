Сент-Джон, Канада, , 02:00 — REGNUM В результате крушения вертолета в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор погиб один человек и еще двое пострадали, 20 июля передает телеканал CTV.

Инцидент произошел у озера Торберн в 200 километрах от города Сент-Джонс. Начата проверка по факту произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля в Карибском море неподалеку от островного государства Аруба упал военный вертолет ВВС Нидерландов. Погибло два человека.

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