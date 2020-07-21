Торонто, Канада, , 01:17 — REGNUM Тревогу из-за возможного взрывного устройства объявили недалеко от аэропорта канадского города Торонто, 20 июля сообщается на странице в Twitter окружной полиции.

В связи с угрозой взрыва начата эвакуация людей из ближайших зданий, а также перекрыты улицы ведущие к месту.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая в ресторане Bombay Bhel в канадском городе Миссиссога прогремел взрыв. Пострадали 15 человек.

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