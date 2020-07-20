Сеул, 20 июля 2020, 23:57 — REGNUM Утечка токсичного вещества трихлорсилана произошла в городе Куми (провинция Кёнсан-Пукто, Южная Корея) на химическом предприятии, сообщает 20 июля Yonhap.
Из-за утечки семь человек подверглись воздействию токсичного вещества, и им потребовалась медицинская помощь.
Инцидент произошёл в 19:47 мск. Ведётся устранение причин и последствий аварии, жителям города рекомендовали временно отказаться от проветриваний своих квартир и домов.
Отметим, что содержащий кремний трихлорсилан в промышленности используется, в частности, для эпитаксиального осаждения плёнок монокристаллического кремния в микроэлектронике.
В стандартных условиях трихлорсилан (SiHCl3) является летучей жидкостью без цвета. Вещество токсично, и если оно попадёт на кожу, то возникнет плохо заживающий ожог. Пары трихлорсилана вызывают отравление с затруднением дыхания.