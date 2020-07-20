Сеул, , 23:57 — REGNUM Утечка токсичного вещества трихлорсилана произошла в городе Куми (провинция Кёнсан-Пукто, Южная Корея) на химическом предприятии, сообщает 20 июля Yonhap.

Из-за утечки семь человек подверглись воздействию токсичного вещества, и им потребовалась медицинская помощь.

Инцидент произошёл в 19:47 мск. Ведётся устранение причин и последствий аварии, жителям города рекомендовали временно отказаться от проветриваний своих квартир и домов.

Отметим, что содержащий кремний трихлорсилан в промышленности используется, в частности, для эпитаксиального осаждения плёнок монокристаллического кремния в микроэлектронике.