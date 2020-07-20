Мехико, , 22:54 — REGNUM По меньшей мере пять человек пострадали при взрыве на нефтепроводе на юго-востоке Мексики. Об этом сообщается 20 июля в микроблоге регионального управления гражданской обороны в Twitter.

Взрыв Fiveflower

Инцидент произошёл в городе Поса-Рика-де-Идальго в штате Веракрус на трубопроводе, принадлежащем нефтегазовой компании Pemex.

По заявлению местных властей, утечки из трубопровода в результате взрыва не произошло, угрозы для населения инцидент не представляет. Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.